Notas de R$ 1: veja quanto vale a cédula que é considerada relíquia

Costuma colecionar moedas e cédulas de papel? Saiba que esse hobby pode gerar uma boa grana no mercado entre colecionadores. A de R$ 1, por exemplo, pode valer R$ 300 para revenda. Vale reforçar, entretanto, que o total é uma estimativa, já que as notas dependem do estado de conservação e passam por análise.

Como era a nota de R$ 1?

As notas de R$ 1 tinha a cor verde e um design do beija-flor em um ninho na parte traseira. Elas são consideradas, atualmente, como raras e são particularmente procuradas pelos colecionadores. Os principais fatores que determinam o preço destas cédulas são a oferta e a demanda, além da raridade. Quanto mais exclusiva e difícil de encontrar uma nota, maior será seu valor de mercado.

Além da nota de R$ 1, moedas e cédulas de papel com pequenas falhas de impressão, edições especiais ou séries diferentes também podem elevar significativamente o valor das notas. Caso você tenha conseguido preservar uma dessas raridades, é importante conferir seu valor em marketplaces e feiras especializadas.

Onde vender dinheiro na internet?

Existem diversas opções para vender antiguidades on-line. Você pode criar sua própria loja virtual em plataformas como a Shopify, utilizar marketplaces como Facebook, Amazon e eBay, explorar sites de nicho, divulgar nas redes sociais ou até mesmo optar por vendas por atacado. Não deixe de explorar essas possibilidades para alcançar um bom retorno financeiro com suas relíquias, como as notas de R$ 1.