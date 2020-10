Namorado é suspeito de matar enfermeira a facadas

A polícia busca o namorado de uma enfermeira, que foi morta a facadas, na garagem da casa dela, nesta sexta-feira, 30, em Conceição dos Ouros (MG).

Flávia Martins Franco, de 28 anos, segundo a polícia, foi encontrada morta, no chão da garagem da casa dela, com o carro aberto, o que indica que ela estava saindo da casa no momento do crime.

A vítima tinha várias perfurações pelo corpo, no tronco, nos braços e no pescoço. O criminoso fugiu do local.

Testemunhas relataram à polícia que Flávia e o namorado estavam juntos havia três anos, mas o relacionamento era conturbado, com idas e vindas.

Segundo relatos das testemunhas, a vítima, na companhia de um amigo, encontrou o namorado, na quinta-feira, 29. Com insegurança, ele fez várias ameaças de morte à mulher, segundo as testemunhas.

A Polícia Militar segue em busca do suspeito.