Namorada mata homem de 35 anos em apartamento de luxo

Um apartamento de luxo no Horto Florestal, bairro nobre de Salvador (BA), foi cenário de um assassinato seguido de suicídio. Um homem de 35 anos foi morto a tiros pela namorada, no domingo, 10. Em seguida, ela se matou, segundo investigações preliminares da polícia.

Segundo os registros da polícia, a vítima, Elton Gonçalves Campelo, levou um tiro na cabeça. A mulher de 33 anos, identificada como Isabela de Araújo Valença, foi encontrada morta com uma marca de tiro na cabeça. Os corpos foram encontrados, segundo a polícia, no final da tarde de domingo.

Investigações iniciais apontam que a mulher era namorada de Elton, que era empresário e filho de uma tradicional família da cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. Mas ainda não há detalhes sobre testemunhas ou se foram achados mortos dentro do imóvel.

Uma amiga do casal, que não quis se identificar, disse que Elton e Isabela estavam sempre juntos e tinham um relacionamento aparentemente tranquilo.

Segundo a amiga, os dois moravam na cidade de Petrolina (PE), que faz limite com Juazeiro, no norte da Bahia e os dois estavam passando férias no apartamento de luxo na capital baiana. O crime aconteceu no 34º andar do edifício.

Elton e Isabela não moravam juntos, mas trabalhavam lado a lado administrando uma plantação de fruticultura.

As polícias Civil e Técnica foram acionadas para remoção dos corpos e perícia. A motivação do crime é investigada.