Mulheres se recusam a dançar com homem e são agredidas com garrafas de vidro

Duas mulheres foram agredidas com garrafas de vidro após se recusarem a dançar com um homem em uma vaquejada. Segundo informações do Metrópoles, o caso aconteceu na noite do último domingo (22) em Bom Jesus, sertão da Paraíba.

A primeira vítima havia sido convidada para a dança e, ao rejeitar, foi golpeada na cabeça. Ela ficou com ferimentos leves. Ao tentar intervir, a segunda vítima foi golpeada no rosto, atingindo boca e nariz. Ambas foram encaminhadas para o hospital e, após procedimentos médicos, receberam alta.

O acusado do crime está foragido.