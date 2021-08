VÍDEO: Mulher tem perna dilacerada após tentativa de fuga

Após tentar fugir, uma jovem de 18 anos teve a perna dilacerada ao ser atropelada por um carro. Ela havia participado de um assalto na cidade de Boa Vista, em Roraima, quando o acidente aconteceu. As informações são do Portal do Holanda.

Com a identidade não divulgada, ela pilotava uma motocicleta, onde também estava um menor de 17 anos. Os dois assaltaram uma mulher que estava de bicicleta, na última sexta-feira (20).

Imagens fortes:

A vítima foi espancada a chutes pelo adolescente após reagir à ação. Os criminosos conseguiram arrancar a bolsa da vítima e saíram em disparada.

Na fuga, bateram de frente com um carro e foram arremessados. A jovem quebrou a perna esquerda, enquanto o adolescente fugiu, mas foi alcançado por populares e detido até ser entregue à polícia.

Segundo a polícia, ele já tinha passagens por homicídio, roubo e furto. O Samu fez o atendimento da mulher ferida e ela foi encaminhada para o hospital.