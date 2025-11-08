Mulher tem mala furtada ao parar para gravar no Aeroporto de Brasília

Uma mulher teve a mala furtada enquanto gravava um vídeo no Aeroporto Internacional de Brasília, na tarde dessa sexta-feira (7/11). O crime foi registrado em vídeo e mostra o momento em que uma mulher de blusa verde e calça jeans leva a bagagem da vítima, identificada como Luciana Parente, de 33 anos.

De acordo com a publicitária, o furto aconteceu logo após o desembarque, por volta das 14h30. Ela aguardava o pai para buscá-la quando decidiu registrar um vídeo dos painéis do aeroporto, que exibiam uma campanha produzida pela agência de publicidade onde trabalha. “Eu vi que os painéis estavam transmitindo uma campanha feita pela equipe da agência e decidi filmar”, contou.

Ao encerrar a gravação, Luciana percebeu que a mala havia desaparecido. Funcionários do aeroporto orientaram que ela registrasse um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O registro foi feito por meio da delegacia eletrônica.

Enquanto preenchia o boletim, a publicitária reviu o vídeo gravado e notou que havia capturado o momento exato do furto. “Ela passou por trás de mim, trocou nossos carrinhos e saiu andando pela faixa de pedestres com a minha mala. Como a sacola era pequena, não tinha como eu notar”, relatou.

A mala furtada continha roupas, sapatos, maquiagens, um par de brincos de ouro e presentes para a sobrinha de Luciana.

A suspeita ainda não foi identificada. O caso foi registrado junto à PCDF, que deve investigar o crime.