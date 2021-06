Mulher manda matar a própria mãe: 'era para ser com tiro'

Na última segunda-feira (14), Maria Elizabete da Silva Ferreira, de 58, foi assassinada a mando da filha adotiva. A enfermeira foi perfurada com 12 facadas na casa onde morava. As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com a polícia, a acusada encomendou o assassinato para ficar com a herança da mãe. “A motivação foi patrimonial, a mãe estava com dinheiro guardado no banco e nós já verificamos que ela fez diversos saques e transferências. Encontramos também um boletim de ocorrência de 2020, que a vítima tinha registrado com a Raquel nesse sentido de que ela também já havia pego o cartão do banco dela”.

A delegada conta que Raquel confessou ter contratado, por R$ 2,5 mil, dois traficantes do bairro para executar a mãe. No dia do crime, eles entraram pela porta da cozinha e atacaram a enfermeira a facadas. “Infelizmente essa vítima morreu com 12 facadas, um crime violento, ela lutou muito pela vida dela. Os peritos localizaram diversas marcas de mãos e sangue pelas paredes, então ela sofreu e com certeza tentou correr”.

“Ela confessa ser mandante do crime, ela não diz para a gente com todas as letras que a motivação é patrimonial, mas pelos indícios que nós coletamos, temos certeza disso. Do dia 8 de junho para cá, a movimentação é de R$ 30 mil entre saques e transferências”.

Os dois homens que cometeram a barbárie estão sendo procurados.