Mulher fica ferida após receber buquê de flores com bomba

Uma mulher ficou ferida após abrir um presente que recebeu com um buquê de flores. O pacote possuía uma bomba, que explodiu ao ser desembalado. A suspeita é que o envio tenha sido feito pelo ex-namorado. O caso aconteceu em Francisco Morato, na Grande São Paulo, na noite de terça-feira (5).

Edileuza Ramalho recebeu a bomba como presente em sua casa no Jardim Virgínia, no último sábado (2). Como a vítima estava viajando, o pacote com o ramalhete de flores ficou sobre uma mesa. Ela chegou da praia e foi direto para o trabalho, quando retornou foi ver o que tinha recebido.

Com o impacto da explosão, o telhado do imóvel e a porta do banheiro ficaram destruídos. Jonathan, o filho de Edileuza, diz que foi jogado a um metro de distância com a força da explosão. A vítima está internada, em observação, na Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato.

O filho da vítima contou que a mãe suspeita que a bomba tenha sido entregue por um ex-namorado. Ela terminou o relacionamento em dezembro ao descobrir que ele era casado e, segundo o filho, o homem não aceitou o rompimento.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Francisco Morato.