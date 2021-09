Mulher é vítima de bala perdida enquanto amamentava filho recém-nascido

Na manhã desta quinta-feira (16), uma mãe foi baleada na região da boca, enquanto amamentava o filho, um bebê recém-nascido, na varanda de casa, em Cariacica, município do Espírito Santo. As informações são do Metrópoles.

De acordo com as testemunhas, os vizinhos chegaram a escutar ao menos dois tiros. A vítima foi encontrada toda ensanguentada e sem reação pelo sogro após os disparos. Ela foi encaminhada ao pronto atendimento. Já o bebê não teve ferimentos.

Os familiares não souberam informar o estado de saúde da moça, mas disseram que o caso era grave, pois ela teve os dentes atingidos pelo tiro.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito já foi identificado, mas a motivação do crime ainda é desconhecida. Os agentes vão seguir com as investigações.