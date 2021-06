Mulher é suspeita de tentar matar afogados os filhos de 5 e 6 anos

Uma mulher de 23 anos é suspeita de tentar matar os filhos de 5 e 6 anos afogados no rio Aquidauana, em Campo Grande (MS). Conforme informou o site O Pantaneiro, o companheiro da mulher foi quem socorreu as crianças no sábado (26).

De acordo com a polícia, a mãe das crianças levou os filhos para o rio e os deixou em uma área funda, para que se afogassem.

Após serem socorridos, um dos filhos da mulher pediu à avó que avisasse a polícia que a mãe tentou matá-lo com o irmão.

A mulher teria gritado, bêbada, em uma praça, que os filhos teriam sumido no rio. No momento, ela não sabia que as crianças já tinham sido resgatadas.

A mãe foi presa em flagrante, após resistir e desacatar as autoridades.

De acordo com testemunhas, a mulher já teria tentado matar as crianças outras vezes.