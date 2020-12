Mulher dá à luz dentro de táxi e marido ajuda no parto

Um táxi se transformou em uma sala de parto nesta segunda-feira (7), após Maria José da Silva, de 31 anos, dar à luz a um menino dentro do carro. Ela contou com a ajuda do pai, que "fez o parto" e teve o auxílio do taxista nos primeiros socorros do pequeno André Henrique. Mãe e filho foram levados a uma maternidade no Rio de Janeiro e receberam alta na manhã desta quinta-feira (10).

O carro de Renato Uzeda, taxista há mais de 14 anos, foi chamado na madrugada de segunda-feira para buscar a mulher grávida do pintor Luciano dos Santos, de 40 anos, após a bolsa estourar na casa do casal em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio.

Por volta de 5h30, o taxista parou o veículo e esperou que a mulher descesse para seguir até o hospital. Após deitar no banco traseiro, ela entrou em trabalho de parto ali mesmo, sem dar tempo para o taxista chegar em uma unidade de saúde.

“Foi muito complicado. Não dá para esquecer e nem descrever. Foi coisa de filme. Foi muito rápido, não conseguia nem chorar, nem sabia o que fazia. Só deu tempo de segurar o bebê procurar o hospital mais próximo. Pelo menos, foi um final feliz. Estão todos bem, graças a Deus”, relatou o pai, que tem outro filho, Erick, de 10 anos, seu primogênito com a mulher.

No momento em que nasceu, ainda nos braços do pai, a criança não parece conseguir respirar. Na mesma hora, o taxista, que é ex-militar, orientou o pintor a virar o filho e fazer uma massagem nas costas para ajudá-lo a respirar. A manobra funcionou e, segundos depois, o bebê soltou o grito e começou a chorar. O menino nasceu com 3,5 quilos e 51 centímetros.

“O neném não esperou muito. A criança nasceu no colo do pai. Ele tava roxinho, querendo respirar e orientei os procedimentos básicos. Por fim, o bebê voltou a respirar e abriu o choro. Quando chegamos na maternidade, entrei e avisei na recepção. A equipe foi bem atenciosa. Ele veio forte, já arrebentando. Foi Jesus que fez o parto, porque o moleque nasceu sozinho. Foi apressado demais”, brincou o taxista.