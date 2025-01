Mulher confunde resultado da mega da virada e viraliza com comemoração

Por alguns minutos, uma técnica de enfermagem de um hospital de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, pensou que havia faturado a bolada de R$ 600 milhões da Mega-Sena da Virada. No entanto, a alegria durou pouco, já que ela logo descobriu que havia conferido o resultado errado.

Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível ver a profissional vibrando junto com as colegas de plantão ao acreditar que havia acertado as dezenas sorteadas: 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57. Porém o que ela não havia percebido era que os números foram escolhidos em apostas distintas, não em um mesmo jogo.

O vídeo da comemoração foi compartilhado nas redes sociais pela médica Nathália Dal-Ros, que brincou no vídeo: "Quando não ensinam na faculdade de Enfermagem e Medicina como conferir a Mega Sena”. Na legenda, ela escreveu: "Pena que olhamos a ordem errada. Mas valeu a descarga de adrenalina. Até embora ela foi… Todo mundo do plantão conferiu o cartão junto".

O registro viralizou nas redes sociais e arrancou risadas de internautas. Na publicação alguns comentaram: “Tadinha... o plantão noturno deixa a gente doido mesmo" e "Achou que era bingo".

Ao G1, a técnica de enfermagem que achou que tinha ficado milionária, Josiane Bittencourt, disse que também achou graça e agora brinca com a situação.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)