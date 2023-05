MPT vai investigar assédio moral no Burger King após funcionário fazer xixi nas calças

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) informou, nesta sexta-feira (19), que instaurou um procedimento para apurar denúncia de assédio moral no Burger King em Aracaju (SE). Na quinta-feira (18), viralizou o relato de um funcionário da rede de fast food afirmando ter urinado nas calças após ter recebido a ordem de não se afastar do posto de trabalho.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

O procedimento preparatório apura eventual ocorrência de ilícitos que teriam sido praticados contra empregado de uma das unidades da rede localizadas em um shopping da capital sergipana, informou o MPT. O procedimento está em fase inicial e tramita sob sigilo.

O caso foi publicado no Instagram por José Vinícius dos Santos, no fim da tarde de quinta-feira (18). Na publicação, ele diz: “Quero relatar o inevitável, eu acabei de mijar, sim, mijar aqui no quiosque. Porque eu não posso sair daqui, porque se eu sair aqui do quiosque eu levo advertência. A segunda vez, eu levo suspensão. E a terceira eu levo uma justa causa”.

Em nota, o Burger King prestou solidariedade ao colaborador, disse que a política da empresa não tolera falta de respeito e garantiu ter afastado todos os envolvidos no caso. Leia a íntegra:

"Lamentamos profundamente o ocorrido na última quinta-feira, 18/05, no Shopping Jardins, localizado em Sergipe, e reforçamos que não toleramos qualquer tipo de falta de respeito. Informamos que as pessoas envolvidas no caso foram afastadas enquanto apuramos todas as informações. Estamos prestando todo o apoio e acompanhando o colaborador. Temos na nossa cultura a prática do respeito com as pessoas em qualquer ambiente e não deixaremos de tomar todas as medidas cabíveis".