Motorista de creche aliciava criança para que ela enviasse fotos nuas da mãe em troca de doces

Um motorista de uma creche localizada em Maceió, Alagoas, foi denunciado por aliciar uma criança de sete anos para que ela enviasse fotos nuas da mãe em troca de chocolates e outros doces. A mãe da menina, identificada como Laiane Dias, verificou as conversas no celular da filha e registrou um boletim de ocorrência.

Nas redes sociais, Laiane publicou parte da conversa que o homem mantinha com a criança. Em um trecho, a menina realiza uma vídeo-chamada para o homem, que responde "apaga do seu celular, viu? Ela é muito linda!", referindo-se à mãe.

Segundo depoimento da mãe da menina, o homem teria "trabalhado muito" para conseguir a confiança da criança. Ela afirmou ainda que o suspeito parecia ser um "homem de bem".

Laiane contou nas redes sociais que precisou "intimidar" a filha para que ela revelasse a situação. Segundo a mãe, a menina teria feito dois vídeos dela e enviado ao suspeito.

Com as conversas, as imagens e a afirmação da filha, a mulher procurou a esposa do motorista, que, ao se deparar com a situação, alegou que tudo não passava de um "mal entendido".

"Faço o que posso para proteger a minha filha e ver ela ser aliciada em troca de chocolate me deixou em choque", contou.

Homem pode ter abusado sexualmente de outras crianças

Após a publicação, Laiane relatou que outras mães a procuraram para revelar outros casos envolvendo o motorista. Em uma das revelações, uma mulher conta que o suspeito havia pedido para uma menina sentar em seu colo enquanto dirigia e que, "Se a menina sentisse algo duro, era apenas a marcha".

A polícia de Alagoas informou que os agentes colheram o depoimento da vítima e de outras testemunhas, além do material apresentado e segue investigando o caso. Ninguém foi preso até o momento.

