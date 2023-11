Motoneta, moto elétrica, motinha ou scooter: entenda a diferença e semelhanças

Para quem deseja começar a andar de moto nos tempos atuais, existe uma infinidade de opções, pois, essas máquinas se distinguem em diversos aspectos, em especial no que diz respeito às características, desempenho e facilidade para pilotar.



Uma das diferenças é que na moto, a pessoa precisa montar para pilotar, ou seja, as pernas ficam penduradas na lateral do veículo. Na scooter, ela pilota sentada, com as pernas dobradas em posição frontal, aproximadamente a 90º, explica a supervisora de vendas da Moto Vena, Josi Alves, conhecida nas redes sociais como "Josi da Scooter".



Saiba a diferença e semelhança

Para começar, ou para rodar apenas na cidade, o ideal é escolher um veículo de duas rodas com baixa capacidade cúbica. Além de serem fáceis de pilotar, as pequenas são econômicas e driblam o trânsito urbano com desenvoltura.



O primeiro passo é conhecer as diferenças entre cada um dos tipos de “moto”. Entre aspas mesmo, porque motonetas, como a Honda Biz, e scooters, como a Yamaha NMax 160, não são tecnicamente consideradas motocicletas.



A principal característica que diferencia uma moto street dos outros estilos é que o piloto vai montado na motocicleta, enquanto na scooter e na CUB o piloto vai sentado.



As motos também têm quadro e suspensões mais robustos e rodas maiores, geralmente de 17 polegadas nos modelos urbanos. Especificações que garantem mais estabilidade e enfrentam melhor o asfalto ruim de nossas vias urbanas.



Já as scooters têm rodas menores. No caso de uma scooter, como o Honda Elite 125, são de 12 polegadas na dianteira e 10 polegadas na traseira. Esses veículos foram projetados para o uso estritamente urbano, em velocidades mais baixas.



Já as as motonetas, como a Biz, usam rodas aro 17’’, na dianteira, e 14’’, na traseira. As CUB ou motonetas, aliás, podem ser consideradas um meio termo entre as motos e os scooters.



Embreagem e câmbio

Outra grande diferença entre os tipos de moto é o câmbio. Uma moto como a Honda CG 160 tem o sistema tradicional, ou seja, você precisa apertar a embreagem e trocar as marchas no pedal de câmbio com o pé.



Já uma scooter traz transmissão continuamente variável (CVT), que é totalmente automática, e dispensa as trocas de marchas. No scooter o piloto só acelera e freia.



As motonetas têm câmbio semiautomático com embreagem centrífuga. O motociclista ainda precisa trocar as marchas no pedal, porém não há manete de embreagem. O funcionamento é automático: ao pisar no pedal, a embreagem é acionada possibilitando a troca de marchas.



Desempenho

A diferença entre os sistemas de cada um dos modelos é fator determinante para escolher qual a melhor opção para você.



O câmbio CVT automático do scooter é o mais prático e fácil de usar. Ideal para o trânsito urbano sem trocar de marcha ou apertar a embreagem, só acelerar e frear, mas seu desempenho é limitado.



As motonetas oferecem o conforto da embreagem automática com a possibilidade de se escolher a marcha ideal. Além de fácil para iniciantes, o sistema permite retomadas mais ágeis e velocidades finais melhores do que na scooter.



Já as motos, como a Honda CG 160, saltam na frente no quesito desempenho. Seu motor geralmente é mais potente e a embreagem e câmbio manuais permitem você escolher a melhor marcha de acordo com a situação.



Praticidade

Se levarmos em conta o quesito praticidade, vitória para as scooters. Esse tipo de moto conta com espaço sob o banco e porta-luvas no escudo frontal para carregar pequenos objetos.



Já entre as motonetas, a Honda Biz, ainda tem porta-objetos sob o banco, mas isso não é regra. No caso de uma moto, o motociclista vai ter que instalar um bagageiro e um baú, caso precise transportar alguma coisa todos os dias, ou carregar uma mochila para cima e para baixo.



Motocicleta



Vantagens

Rodas maiores

Suspensões de curso mais longo

Melhor desempenho

Desvantagens

Exige mais prática

Estraga o calçado

Não tem porta-objetos



Motoneta (CUB)

Vantagens

Embreagem centrífuga

Mais fácil de pilotar

Não estraga o sapato

Desvantagens

Tanque pequeno

Rodas menores

Porta-objetos pequeno



Scooter

Vantagens



Câmbio automático

Baixo peso

Espaço sob o banco

Desvantagens

Desempenho modesto

Rodas pequenas

Suspensões de curso menor

Qual comprar?

A compra ideal depende do perfil do consumidor e de como ele vai usar o veícul, seja profissionalmente, como transporte urbano ou para o lazer. Uma boa dica é fazer um test ride para conhecer melhor o produto e verificar se atende às suas expectativas.

A motoneta e a scooter são excelentes opções para quem quer adquirir a primeira moto: são econômicas, têm baixo custo de manutenção e são fáceis de pilotar.