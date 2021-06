Morre paciente que comemorou aniversário em ala covid de UPA

O paciente que viralizou após comemorar aniversário em ala da covid-19 de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Mossoró (RN), faleceu, na última segunda-feira (28). As imagens tiveram grande repercussão nas redes sociais, porque o evento não cumpria as medidas sanitárias, impostas pela pandemia. As informações são da TV Cidade News.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Município, um dia depois do evento, o homem identificado como Antônio, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na segunda, ele não resistiu ao coronavírus. A informação foi confirmada na terça (29), pela pasta.

Após a circulação das imagens, no dia 10 de junho, a Secretaria de Saúde de Mossoró informou que havia solicitado abertura de sindicância para investigar a realização da festa, na UPA do bairro Belo Horizonte.

Nas imagens, funcionários e acompanhantes cantavam parabéns para o aniversariante, que segurava um bolo. Depois de ter a máscara de oxigênio retirada do rosto, o homem assoprava as velas. Outros pacientes, um deles de bruços, acompanhavam tudo.