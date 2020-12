Morre banqueiro Joseph Safra, homem que era considerado o mais rico do país

Nesta quinta-feira (10), o banqueiro e fundador do Grupo Safra, Joseph Safra, morreu em São Paulo aos 82 anos. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do Banco Safra, ele morreu de causas naturais. "É com imenso pesar que comunicamos o falecimento, nesta data, do Sr. Joseph Safra, aos 82 anos, de causas naturais", diz o texto. O banqueiro era considerado o homem mais rico do Brasil, de acordo com o último ranking de bilionários brasileiros da revista Forbes Brasil, com uma fortuna estimada em R$ 119,08 bilhões.

Safra nasceu em 1938, no Líbano, e imigrou para o Brasil na década de 60 para dar continuidade aos negócios de seu pai. Em 1969, casou-se com Vicky Sarfaty, com quem teve quatro filhos e 14 netos. Empreendedor, ele foi responsável pela construção do Grupo Safra no mundo.