Menino de 12 anos morre ao cair do 13º andar de prédio

Um menino de 12 anos, com transtorno do espectro autista, morreu ao cair do 13º andar do prédio onde morava. A criança estava sozinha em casa. A tragédia aconteceu em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

A mãe informou à polícia que tinha acabado de sair para fazer compras no bairro, deixando o adolescente sozinho no apartamento, que estava trancado. Quando voltou, o filho já havia caído.

O jovem caiu dentro do terreno de um prédio em construção na Avenida São Paulo, em frente à janela de seu apartamento, por volta das 13h30. Pessoas que passavam pelo local ouviram a queda e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou poucos minutos depois ao local e constatou o óbito.

O resgate do Corpo de Bombeiros também foi acionado, assim como a Polícia Militar. O caso foi registrado no 1º DP de Praia Grande, responsável pela área. A perícia da Polícia Civil foi acionada e irá investigar as circunstâncias da queda.