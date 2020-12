Menina de 4 anos é resgatada e polícia investiga relação com ritual macabro

Uma menina de quatro anos que havia sido sequestrada em Palhoça, Santa Catarina, na sexta-feira (19), voltou em segurança para os braços da família nesta segunda-feira (21). As investigações policiais levaram os agentes até uma casa onde foram encontrados dois suspeitos e a criança. A polícia investiga se um ritual macabro foi a motivação do rapto.

De acordo com a polícia, um homem e uma mulher entraram na casa onde estava a menina, agrediram a mãe e levaram a criança. “Para nós, o motivo principal era trazer essa criança ilesa e bem para entregar de volta para a família”, diz Eliane Chaves, diretora da Polícia Civil.

No local onde a criança estava sendo mantida, em um primeiro momento, o criminoso disse que ele estava só no local. Depois, após a insistência dos policiais, ele afirmou que estava com a esposa. Em seguida, confessou sobre a menina que os dois estavam cuidando.

A polícia afirma que a casa onde os suspeitos e a menina foram encontrados estava muito bagunçada. “Tinham brinquedos e bonecas macabras, pintadas como se fosse um filme de terror”, detalha o delegado João Fleury.