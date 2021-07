Médico tira foto com a noiva momentos antes de ser eletrocutado; eles se casariam no dia seguinte

Denis Ricardo Faria Gurgel, médico de 31 anos, morreu devido a um choque elétrico, nesta quinta-feira (29). Ele posava para um ensaio fotográfico coma noiva às vésperas do casamento, que aconteceria na sexta-feira, 30. A tragédia envolvendo linha de anzol e um fio elétrico aconteceu na zona rural de Cariri do Tocantins, sul do estado. As informações foram divulgadas pelo G1 Tocantins.

O fotógrafo que presenciou o acidente, Teixeira, disse que última foto tirada por ele mostra Denis e a noiva felizes, sorrindo e pescando em uma represa.

O fotógrafo contou que Denis e a noiva, que também é médica, "estavam muito felizes". "A gente tinha levado as varas de pescar porque ele era fã, ele amava pescar", relatou.

Denis pediu para tirar uma última foto lançando a isca (Reprodução / Redes sociais)

Na chácara onde faziam o ensaio, depois de posar perto de um ipê, o casal se sentou em um píer com as varas para simular uma pescaria.

"Eles se sentaram, colocaram os pés dentro da água. Eu peguei a canoa para não pisar na água, fiquei a uma distância de três a quatro metros deles. Começamos a tirar as fotos. Tiramos umas 10 fotos e falei para eles: 'Denis, para mim já deu, está bom, vamos nos deslocar para o lado e finalizar com uma foto'. Ele falou assim: 'Teixeira, eu quero fazer a foto lançando a linha com a isca. Ele falou e já foi lançando. Como ele estava na contraluz, ele não viu o fio que levava energia para a cabana", disse.

A linha se prendeu ao fio elétrico e que inicialmente, o médico tentou cortá-la com os dentes e não conseguiu. O fotógrafo disse que se ofereceu para ajudar, mas Denis disse que seria perigoso por causa dos riscos de um choque.

"Eu cheguei com a canoa perto, ele entrou descalço e começou a tirar a linha com a mão, mas sem triscar no fio. Já estava terminando, ele se desequilibrou e no reflexo, no impulso, para não cair, ele se apoiou no fio com a mão direita e já começou a receber a descarga elétrica".

Noiva se desespera

O fotógrafo conta que a noiva percebeu o drama e começou a gritar. O fotógrafo contou que tentou salvá-lo, mas acabou sendo atingido pela descarga elétrica e caiu dentro da água.

"Ele estava em pé segurando o fio, recebendo a descarga, dentro do barco. Eu estava dentro do barco também, mas estava calçado, se eu não estivesse com sapatos, eu estaria morto. Eu dei com o remo uma, duas, três, quatro vezes, o fio não quebrava. Eu não conseguir rachar o fio. No desespero fui tentar empurrar ele, quando eu trisquei, eu recebi a descarga, que me jogou para fora do barco. Eu caí na água com câmera fotográfica, molhou tudo. Meu braço ficou um pouco duro, mas logo eu consegui voltar. Eu fui para cima dele, a Kamila falou: 'Não vai porque você vai morrer'", contou emocionado.