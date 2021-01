Médico de 28 anos que morreu de covid: ‘se eu não enfrentar, quem vai?’

Depois de quase um mês de luta pela vida, o médico Gillian Vitor Reis morreu aos 28 anos, no dia 15 de janeiro, por complicações da covid-19, em São José do Rio Preto (SP). Segundo a irmã Giovana Reis, a doença atacou especialmente os pulmões do trabalhador.

A irmã conta que após algumas melhoras e pioras, Gillian desenvolveu uma pneumonia e precisou ser entubado.

“Teve pneumonia e, de lá para cá, não teve melhora. Ele lutou até o final para não precisar ir para a UTI e ser entubado, pois sabia de todos os procedimentos que passaria. Mas não teve jeito, os pulmões não respondiam ao tratamento”, conta.

Giovana Reis conta que Gillian se formou em 2018 e trabalhou na região noroeste paulista nas cidades de Auriflama, Pereira Barreto Murutinga do Sul e Sud Mennucci. Em outubro de 2019, mudou-se para Salvador (BA), onde trabalhava na UTI para pacientes com covid.

"Desde o começo da pandemia ele trabalhava na UTI da covid. No começo, acho que todos ficaram com medo do desconhecido, mas ele sempre dizia que, se ele como médico não enfrentasse, quem iria?", afirma.