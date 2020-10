Médico agride e estupra paciente durante consulta

Um médico foi preso preso logo após realizar uma consulta de uma paciente. Ele é suspeito de ter estuprado e agredido ela durante um atendimento. A prisão aconteceu em Minas Gerais, na última quarta-feira (28), horas depois da consulta na qual o crime teria ocorrido.

Depois do crime, o médico teria agendado um retorno com ela após três meses. A consulta durou cerca de uma hora e o marido da vítima esperou a companheira do lado de fora do consultório. Ela não contou a ele sobre o episódio por ter medo que ele a deixasse. A mulher contou o episódio a uma amiga que a convenceu a denunciar o caso à Polícia Militar.

Um exame feito horas após o estupro detectou lesões vaginais. A vítima disse em seu depoimento que o homem apalpou seu corpo e teria encostado seu genital na mão dela. Neste momento, o homem puxou a calcinha da paciente para o lado e estuprou-a.

O homem ejaculou no chão da sala. Ela também contou que não reagiu porque ele poderia alegar que ela era louca, uma vez que tinha recebido receitas de remédios para ansiedade. A vítima também temia que, através de seu cadastro na clínica, o estuprador conseguisse seu endereço.

Após ser levado pela polícia, o homem disse que atendeu a mulher por 40 minutos e que a porta permaneceu encostada durante a sessão, e não trancada. A Polícia Militar disse que buscas no sistema revelaram outras ocorrências contra o suspeito com relatos similares.