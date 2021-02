Marcos Pontes fala sobre lançamento de satélite brasileiro

O Brasil está prestes a colocar, em órbita, seu primeiro satélite de observação da Terra totalmente projetado, integrado, testado e operado pelo país. O lançamento do Amazonia-1 será à 1h54 (horário de Brasília) do dia 28 de fevereiro, na missão PSLV-C51, da agência espacial indiana Indian Space Research Organisation (ISRO). O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, fala sobre o evento no programa A Voz do Brasil. Confira ao vivo:

Com seis quilômetros de fios e 14 mil conexões elétricas, o satélite integra a Missão Amazônia, que tem, por objetivo, “fornecer dados de sensoriamento remoto para observar e monitorar o desmatamento, especialmente na região amazônica”, além de monitorar a agricultura no país.