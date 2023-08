Transtorno Dissociativo de Identidade: saiba o que é a condição da múltipla personalidade

O Transtorno Dissociativo de Identidade (TDI), também conhecido como transtorno de personalidade múltipla, é um distúrbio mental em que uma pessoa apresenta duas ou mais identidades ou estados de personalidade distintos, acompanhados por lapsos de memória entre essas identidades.

Este desequilíbrio psicológico causa alterações na percepção de si mesmo, perda do domínio do seu comportamento e distúrbios da memória, podendo estar acompanhado de outros sinais e sintomas como sensação de estar perdido, mudanças repentinas de atitudes e opiniões ou sensação de que o corpo não lhe pertence.

Quais são as causas do Transtorno Dissociativo de Identidade?

Geralmente, esse distúrbio é mais comum em pessoas que experimentaram traumas, experiências negativas ou estresse opressivo durante a infância. Isso se explica porque essas condições podem gerar impactos tão negativos que afetam a estabilidade psíquica e provocam desordens na própria identidade.

VEJA MAIS

Na infância, experiências traumáticas deixam marcas profundas, já que as crianças não nascem com um sentido de identidade unificada. Assim como acontece o desenvolvimento físico gradual, a formação cerebral ocorre em etapas. Isso envolve tanto as funções cognitivas quanto as emocionais.

Dessa forma, se houver opressão nessa etapa, muitas regiões cerebrais que deveriam se conectar permanecerão separadas. Assim, situações associadas a abuso físico, sexual ou emocional influenciam o surgimento de vários transtornos. Crianças que vivem em condições de negligência também se tornam mais vulneráveis ao transtorno.

Quais os sintomas do Transtorno Dissociativo de Identidade?

Estudos indicam que a prevalência do Transtorno Dissociativo de Identidade é em torno de 1,5%, tanto em homens como em mulheres. Contudo, vale destacar que essa doença pode começar em qualquer faixa etária, inclusive na infância e na velhice. Os sintomas incluem lapsos de memória, mudanças bruscas de comportamento, sensação de estar fora do próprio corpo, sensação de que o mundo não é real, ouvir vozes ou ter outros tipos de alucinações, como visuais ou sensitivas e dificuldade em se lembrar de eventos traumáticos.

Como diagnósticar o Transtorno Dissociativo de Identidade?

Diagnosticar o TDI pode ser complexo, pois os sintomas se assemelham a outros transtornos e é importante excluir outras condições médicas e psiquiátricas.O diagnóstico é realizado por um profissional de saúde mental qualificado, que avalia os sintomas e histórico do paciente, sendo também importante excluir a existência de outras doenças psiquiátricas e neurológicas, ou uso de substâncias que possam causar estes sintomas.

Qual o tratamento do Transtorno Dissociativo de Identidade?

O transtorno dissociativo de identidade não tem uma cura, entretanto, os sintomas podem ser controlados e amenizados através de psicoterapias, como a terapia cognitivo-comportamental, para lidar com os sintomas e trabalhar na integração das identidades. A terapia visa ajudar a pessoa a entender os fatores subjacentes e a lidar com os traumas que podem estar contribuindo para o transtorno.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).