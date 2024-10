Mãe descobre morte de filho preso por e-mail; veja a mensagem enviada

Maria Cristina de Almeida, de 62 anos, foi informada da morte do filho, Márcio Izaías de Almeida, por meio de um e-mail. Márcio Izaías de Almeida, de 35 anos, cumpria pena na penitenciária P1 de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, e enfrentava problemas de saúde.

"Recebi um e-mail frio. Ninguém veio me avisar, ninguém ligou", disse Maria Cristina de Almeida

Preso por tráfico de drogas, Márcio estava debilitado devido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e complicações causadas por diabete, diagnosticado aos 5 anos.

"Eu o visitava e via o sofrimento nos olhos dele. Ele me dizia: 'Mãe, estou no inferno'. Foi devastador para mim", relata a mulher.

Márcio havia sido preso pela primeira vez aos 18 anos, quando tinha se envolvido com drogas. Segundo Maria Cristina, a vida do filho mudou quando o pai dele morreu em 2008, o que o fez se envolver com o tráfico.

Em 2021, Márcio voltou a ser preso pelo mesmo motivo. Naquele ano, o homem sofreu um AVC na prisão que o deixou na cadeira de rodas e ainda mais vulnerável, segundo a mãe. Ele também havia sofrido uma fratura no joelho durante uma operação policial, da qual nunca se recuperou.

Em 2022, a Justiça negou o pedido de prisão domiciliar de Márcio, alegando que ele havia cometido um crime grave e que não havia indícios de comprometimento de sua saúde ou de inadequação do ambiente carcerário em comparação ao externo.

O juiz destacou que o encarcerado recebia atendimento no sistema prisional. No entanto, sua mãe, Maria Cristina, relatou que, nos últimos meses, ele enfrentou episódios recorrentes de hipoglicemia e febre alta. Poucos dias antes de falecer, segundo ela, Márcio teve dores intensas e febre. Ele foi levado ao hospital em 5 de agosto, mas Maria Cristina não foi informada sobre a unidade onde o filho estava e não pôde visitá-lo.

E-mail recebido por Maria Cristina sobre a morte do filho (Foto/Arquivo/Pessoal)

"Eu implorei para que o socorressem, mas, quando o levaram, já era tarde. Perdi meu filho", disse ela. Márcio faleceu às 21h50 do dia 13 de agosto. Maria Cristina só tomou conhecimento da morte do filho no dia seguinte, por meio de um e-mail. "Foi só um e-mail. Meu filho morreu e foi assim que soube", lamenta a mãe.

