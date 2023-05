Mãe de adolescente que esfaqueou advogada em escola é amparada por amigos ao sair do colégio

Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a mãe do aluno, de 15 anos, da Escola Municipal Bernardo Franco Baís, que esfaqueou uma advogada na escola, na tarde desta quinta-feira (18), precisou ser amparada por amigos ao sair da unidade escolar. Ela disse que não conseguia falar e disparou: ‘Meu coração está pequenininho’.

O adolescente esfaqueou a mãe de um aluno na escola e foi encaminhado pela Polícia Militar para a Delegacia Especializada no Atendimento à Infância e Juventude.

A polícia informou que o garoto tinha quatro facas e uma marreta quando foi revistado pela PM e GCM. Ele teria escolhido a vítima ‘aleatoriamente’.

Conforme informado pelo tenente Rafael Ribeiro Soares, da PM, o adolescente não estava encapuzado e foi contido inicialmente pelo agente patrimonial que estava na entrada da escola. Com ele foram localizadas duas facas, além de outras duas e uma marreta dentro de sua mochila.

O tenente disse que, a princípio, a vítima foi escolhida de forma aleatória e não há motivação clara para o ataque. A advogada deixava o filho na porta da escola quando foi atacada.

A princípio, os policiais receberam a informação de que o garoto estaria trancado dentro do banheiro, mas não foi confirmada. Ele foi retirado por um portão lateral da escola.

Equipes da GCM e da Polícia Militar chegaram a ficar cerca de meia-hora no interior da escola, junto ao ex-aluno. A vítima, uma advogada de 46 anos, deixava um dos filhos quando foi surpreendida pelo adolescente.

Segundo o outro filho da mulher, que a acompanhava, o adolescente atingiu sua mãe na região da lombar. Ela recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada para a Santa Casa.