Ligações com o número 0303, para identificar telemarketing, são obrigatórias

A partir desta quinta-feira, entra em vigor a regra da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que ordena as empresas de telemarketing a usarem o número 0303 em suas chamadas. A determinação é que as operadoras de telefonia disponibilizem o prefixo, para facilitar que o consumidor identifique e bloqueie as insistentes chamadas indesejadas ofertando produtos ou serviços. Entenda:

VEJA MAIS

O prefixo 0303 irá aparecer no início de todas as chamadas feitas pelo celular dos número de telemarketing. Segundo a Conexis, sindicato que reúne as principais empresas de telefonia, as operadoras estão preparadas para oferecer o código às companhias que solicitarem. No entanto, elas precisam fazer este pedido.

A regra sobre o prefixo 0303, vale apenas para chamadas originadas de números de telefone celular. Mas, a partir de junho, também irá valer para as ligações de telefones fixos. As empresas que solicitam doação e que fazem cobrança não precisarão fazer uso do código.

Segundo a Anatel, caso o consumidor solicite, as operadoras deverão bloquear as chamadas originadas de telemarketing ativo.