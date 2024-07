Lençóis Maranhenses são declarados Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco

A Organização das Nações Unidas Para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) anunciou, nesta sexta-feira (26), que o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi oficialmente declarado Patrimônio Natural da Humanidade.

A decisão foi revelada durante a 46ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, que ocorre até o fim de julho em Nova Déli, na Índia. Dentre os critérios avaliados que levaram a unidade de conservação a conquistar o reconhecimento estão sua beleza excepcional e o fato de ser um fenômeno natural único no mundo. O dossiê de candidatura dos Lençóis Maranhenses foi encaminhado à Unesco em 2018.

Localizado a cerca de 250 quilômetros da capital do Maranhão, São Luís, o parque dos lençóis maranhenses é famoso pelas dunas brancas e pelas lagoas cristalinas que se formam no período de chuvas. O campo de dunas é o maior da América do Sul, com 155 mil hectares.

O governador do Maranhão, Carlos Brandão, falou através de suas redes sociais que a decisão foi uma grande conquista para o estado.

"Sem dúvida, este reconhecimento fortalecerá o turismo e a preservação deste tesouro natural maranhense. Agradeço aos membros do Comitê do Patrimônio pela aprovação", disse o governador.

Agora, contando com os Lençóis Maranhenses, o Brasil possui ao todo oito sítios declarados Patrimônios Natural Mundial.

Conheça os outros 7 sítios declarados Patrimônios Natural Mundial no Brasil

Parque Nacional de Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR); Reservas de Mata Atlântica, em São Paulo e Paraná; Costa do Descobrimento, na Bahia e Espírito Santo; Áreas Protegidas da Amazônia Central e do Pantanal; Chapada dos Veadeiros e o Parque Nacional das Emas, em Goiás; Arquipélago de Fernando de Noronha (PE); Reserva Biológica Atol das Rocas (RN).

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)