Homem que roubou moto de entregador de pizza se arrepende e lamenta: 'Coração na mão'

Um homem de 20 anos foi preso preventivamente, nesta sexta-feira (10/5), em Aparecida de Goiânia por roubar uma motocicleta de um entregador e depois extorquir o proprietário para devolver o veículo. O crime ocorreu em 23 de dezembro de 2023.

Em conversas com o dono da moto, Wesley Araújo Martins dizia que iria para a igreja por estar com “peso na consciência”. Em outro trecho, tentou ressaltar a suposta preocupação com a cobrança divina. “Deus vai me cobrar por isso.”

VEJA MAIS

Toda negociação para a possível devolução da motocicleta, iniciada dias após o roubo, foi documentada pela vítima em prints de conversas no WhatsApp.

O homem que foi preso disse em um dos trechos: “Fica tranquilo, tô com o coração na mão de tá [sic] fazendo isso com vc”. O investigado pedia R$ 800 para entregar o veículo.

Em outro momento da conversa, o ladrão diz que poderia até enviar dinheiro à vítima, para que ela acreditasse no arrependimento. “Se eu tivesse dinheiro na minha conta agr, eu te mandava só pra vc poder confiar em mim.”

Wesley ainda criticou o empregador da vítima. “Pizzaria de m., não te ajudaram em nada”

A vítima chegou a pagar o valor de R$ 800 via PIX diretamente para o investigado. O veículo foi deixado em um terreno baldio, cujo endereço foi informado à vítima. Após isto, conforme a polícia, o dono da motocicleta foi com policiais até o local e recuperou o veículo.

Conforme a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), o investigado solicitou a entrega de pizzas para atrair a vítima. Ao encontrar o entregador, o ameaçou com uma arma de fogo e roubou a motocicleta, a máquina de cartão de crédito, R$ 111 em espécie, duas pizzas e dois refrigerantes.

Ainda conforme as investigações, o homem roubou outro entregador em fevereiro deste ano. A vítima foi interceptada pelo homem e comparsas, que estavam armados e roubaram celulares.