Justiça faz leilão com peças de luxo de doleira presa

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) vai leiloar 34 bolsas, dois xales e um lenço de luxo apreendidos pela Polícia Federal (PF) que pertenciam à doleira Nelma Kodama. Os lances mínimos variam de R$ 547,50 a R$ 30 mil.

As peças são de marcas famosas, como Louis Vuitton, Chanel, Prada Dolce & Gabbana, Christian Dior, Saint Laurent, Gucci e Valentino Garavani e foram apreendidos após operação da Polícia Federal (PF) em caso que virou série da Netflix.

Os interessados podem fazer seus lances até 13 de setembro. Podem participar tanto pessoas físicas quanto jurídicas.

O leilão vai disponibilizar, por exemplo, uma bolsa azul da Gucci, no lote 19, por R$ 1.575, sendo considerado o mais barato. Já o item mais caro estão nos lotes 9,10 e 11, com uma bolsa da Chanel a R$ 30 mil cada uma.

Os produtos serão vendidos pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Os valores arrecadados serão destinados ao Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol).

Para participar é preciso fazer cadastro no site oficial do Balbino Leilões pelo menos 48 horas antes do dia e horário previsto para início do certame. O leilão pode ser acompanhado site do Leiloeiro Público Oficial, no dia 13 de setembro, a partir das 9h.