Justiça concede liberdade a pai que deixou filha sem comer por 40 dias

O homem que deixou a filha de três anos sem comer por 40 dias está em liberdade após determinação da justiça de São Paulo, durante a audiência de custódia. O Ministério Público pede que ele seja preso novamente pois o caso se enquadra em tentativa de homicídio, o que já foi confirmado de forma indireta pelo autor.

A criança foi resgatada em estado de desnutrição por guardas civis, na última sexta-feira (02). Às autoridades o suspeito informou que pretendia deixar a criança com fome, assim como ele, até que ambos morressem, mas não explicou a motivação.

VEJA MAIS

O caso passou a ser investigado após a avó da criança tentar contato com o pai para ter notícia de ambos, mas não obteve retorno em nenhuma das tentativas.

Para o MP, o caso trata-se de uma tentativa de homicídio. “O preso tinha o dever de alimentar a filha e, consequentemente, evitar o resultado, que seria a morte”, diz nota divulgada pelo MP.

Audiência de Custódia

Segundo as autoridades competentes, há tramitações na Vara de Família apontando que o pai impedia aproximações entre a menina e a avó. Ela procurava o pai da criança com frequência para ajudar com alimentos e outras despesas.

O caso é objeto de Procedimento Administrativo de Tutela de Interesses Individuais Indisponíveis (PANI) instaurado na Promotoria da Infância e Juventude para acompanhar o atendimento prestado à criança.

A menina

A criança foi encontrada na cama, de fralda, com desidratação, ossos aparentes e pesando apenas 8 quilos, não conseguindo falar ou se mexer. Segundo o guarda civil, as condições no local eram precárias. A menina foi hospitalizada e passa bem.

Ela está sob cuidados de uma equipe multidisciplinar com médico, psicólogo, fonoaudiólogo e nutricionista.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com