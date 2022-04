Jovem que teve intestino arrancado em praia de Guarapari volta a ser internado

O jovem Gabriel Muniz, 20 anos, que teve pedaços do intestino arrancados em uma praia em Guarapari, no Espírito Santo, voltou a ser internado menos de 20 dias depois de receber alta hospitalar. Segundo o advogado da família, Lecio Machado, a internação ocorreu no início desta semana, após o rapaz apresentar febre. Ele passa bem. As informações são do site Folha Vitória.

VEJA MAIS

No dia 17 de março, Gabriel havia recebido alta hospitalar após ficar internado em um hospital particular por quase dois meses depois do ocorrido. Na época, a vítima teve a barriga aberta e parte do intestino retirada durante a madrugada do dia 16 de janeiro, quando estava com a namorada. Os dois haviam ido até a praia para participar de um luau, no Parque Morro da Pescaria, onde fica a praia do Ermitão. Na época, eles ficaram cerca de sete horas no local.

O caso ainda é considerado um mistério pela polícia. A equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari investiga o caso. Ainda não há previsão para a conclusão do inquérito policial.

O crime ganhou repercussão nacional com a divulgação de uma série de especulações que surgiram nas redes sociais sobre o que teria ocorrido naquela noite.