Jovem morre após suposta relação sexual com o namorado

Uma jovem identificada com Sirleia Franco Barbosa, de 18 anos, morreu após supostamente ter relações sexuais com o seu namorado, Anderson Souza Andrade, de 23 anos. O casal teria ido para um hotel, localizado na cidade de Maracaju, a 160 quilômetros de Campo Grande, onde a vítima passou mal. As informações são do Metrópoles.

Segundo o boletim de ocorrência, Anderson explicou que manteve relações sexuais com a namorada momentos antes dela ter um sangramento vaginal em excesso. Ela chegou a ser socorrida, mas deu entrada no Hospital Municipal da cidade já sem vida. O namorado foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos e o caso foi registrado como morte a esclarecer.