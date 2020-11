Jovem é morto por reclamar de urina na frente de casa

Higor da Silva Gomes, de 24 anos, foi morto a tiros ao pedir a um homem que não urinasse na frente de sua casa. O crime aconteceu por volta das 2h30 da segunda-feira (9), durante um baile funk que acontecia nas proximidades da residência, em São José dos Campos, São Paulo. A Delegacia de Homicídios do município investiga o caso.

O suspeito do crime foi identificado como Ricardo Adriano Ribeiro e fugiu do local em uma BMW SUV branca. O homem é considerado foragido pelo crime e também por ter desaparecido em uma saída temporária, quando estava preso, em 2017.

De acordo com agentes da Polícia Civil, a namorada de Higor relatou que os dois estavam em casa, enquanto a festa acontecia em um bar na esquina da rua. Ela relatou alguns homens bebiam e ostentavam armas na festa, e utilizavam a frente da casa da família para urinar.

A jovem, que foi testemunha do assassinato do namorado, contou que na segunda vez que o grupo foi urinar no local, Higor pediu para que eles agissem com respeito, pois sua mulher estava ali e não devia presenciar a cena.

"Neste momento um dos indivíduos (cara alto, de pele parda cabelo preto, com o braço engessado e uma tipoia, com uma jaqueta cinza disse: ‘você sabe com quem está falando?’ e na sequência desferiu vários tiros na vítima, inclusive na sua cabeça. Depois arrancaram com o carro e fugiram", contou a jovem à polícia.

A jovem não foi atingida pelos tiros. Ela também relatou à polícia que havia, pelo menos, mais uma pessoa dentro do veículo, que seguiu sentido de outra cidade, Jacareí (SP). No local do crime, os agentes de segurança encontraram oito estojos de pistola calibre .308. Os objetos estão sendo periciados.

O veículo utilizado durante a fuga também foi localizado. As investigações seguem para a localização do suspeito e da arma do crime. Testemunhas foram ouvidas nesta quarta-feira (11) e os laudos das perícias feitas na manhã do assassinato não foram divulgados.