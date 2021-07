Jovem é internada após comer sashimi e ser acometida pela 'doença da urina preta'

Kelly Silva, de 27 anos, foi internada depois de comer em um restaurante de comida japonesa e desenvolver a síndrome de Haff, conhecida como doença da urina preta. A jovem está em estado grave, na UTI de um hospital de Goiás. As informações são do UOL.

Ela jantou sashimi de tilápia e de salmão no último dia 23 de junho. De acordo com a fmaília da jovem, pouco tempo depois, começou a passar mal. Kelly apresentou sintomas gastrointestinais, como vômito. No dia 24, ela apresentou endurecimento dos músculos e sentiu fortes dores no corpo, e seu estado de saúde piorou.

A jovem foi socorrida para o hospital municipal em Goianésia. No entanto, devido à gravidade do caso, foi transferida para um hospital em Goiânia, no dia 26 de junho. Ela permanece internada na unidade de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goianésia relata que o estado de saúde da jovem é "estável" e "requer cuidados específicos". A confirmação da síndrome de Haff aconteceu por meio de exames realizados na paciente, no hospital na capital goiana.

Os pais de Kelly contaram que a jovem está sendo submetida a uma hemodiálise diária, após os rins apresentarem uma sobrecarga. Os órgãos não estão funcionando corretamente.

Kelly não tem previsão de alta médica. Seus pais contaram que ela é apaixonada por comida japonesa e já frequentou outras vezes o restaurante que serviu o sashimi contaminado.

De acordo com a SMS, a jovem, ao dar entrada no hospital, apresentou perda de força muscular, dor no corpo, cianose de extremidades e urina com a coloração escura.

"A Vigilância em Saúde e a Vigilância Sanitária estão acompanhando o surgimento de possíveis novos casos. Para tanto, foi emitido um comunicado oficial de alerta epidemiológico para as instituições hospitalares a respeito de sinais ou sintomas relacionados à doença", disse, por meio de nota, o secretário municipal de Saúde, Rafael Cardoso.

Após a confirmação da síndrome de Haff, a SMS emitiu um alerta para as unidades de saúde destacando que a doença é desenvolvida por meio de ingestão de carne de peixe cru ou cozido contaminado por uma toxina.

A secretaria informou a doença é caracterizada pela destruição das proteínas musculares, provocando sintomas como a perda da força física, dor muscular, desmaios, rabdomiólise, febre e urina escura.

"Uma vez que possui uma sintomatologia atípica, solicito que todos os casos, cujas queixas estejam relacionadas à ingestão de peixe, sejam prontamente comunicados à Vigilância Epidemiológica do município para investigação", alertou a SMS.