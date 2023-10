Jovem é detido com mais de 11 mil porções de cocaína dentro de carro

Um jovem de 24 anos foi preso com cerca de 11,4 mil porções de cocaína dentro de um carro, abordado pela Guarda Municipal na rodovia Lix da Cunha, em Campinas, São Paulo, na noite da última quarta-feira (25). As autoridades envolvidas no caso relataram que o rapaz tentou fugir, sendo necessária uma perseguição por aproximadamente 1 km.

O rapaz confessou que receberia R$ 3 mil para fazer o transporte e a distribuição da cocaína em duas regiões de Campinas, mas não forneceu detalhes sobre os mandantes.

O suspeito não tinha passagens pela polícia e irá responder pelo crime de tráfico de drogas.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com