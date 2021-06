Jovem de 19 anos é estuprada dentro da própria casa por invasor

Uma jovem de 19 anos foi estuprada dentro da própria casa, na tarde de quarta-feira (9), na Quadra 2, em Sobradinho, no Distrito Federal. O autor do crime está foragido. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles.

O criminoso invadiu a casa da vítima, roubou o celular e o notebook dela e depois a violentou. O bandido fugiu do local.

A Polícia Militar ainda não localizou o suspeito.