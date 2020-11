Japonesa é estrangulada, morta e tem o corpo ocultado por jovem

Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) acusado de matar e esconder o corpo de uma mulher, de origem asiática, em Abadiânia, Entorno do DF. Segundo a polícia, o suspeito confessou o crime e disse que cometeu o latrocínio porque precisava de dinheiro para pagar dívida com traficantes.

A vítima, de nacionalidade japonesa, teria sido morta na terça-feira, 10, mas desaparecimento foi registrado no domingo, 15. Na segunda-feira, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), com a ajuda de cães, encontraram o corpo enterrado e coberto com pedras.

Segundo os policiais, o rapaz disse que cometeu o crime na terça-feira, 10, próximo a uma cachoeira da cidade. Ele disse em depoimento que pretendia roubar a vítima, mas, por medo de ser denunciado à polícia, decidiu por matá-la. Ele contou que enforcou a mulher com uma camisa e escondeu o corpo em uma vala.