IPTU em Rio Branco, no Acre: como consultar, como pagar e como emitir a 2ª via

Os cidadãos de Rio Branco, capital do Estado do Acre (AC), que ainda não pagaram o IPTU 2023 têm até o dia 31 de março para quitar o tributo em cota única ou parcelar o mesmo em até 10 vezes sem juros. Os descontos para aqueles que cumprirem o prazo podem chegar a 20%. Veja como consultar, pagar e emitir a 2° via do IPTU 2023 em Rio Branco:

Como consultar e emitir 2° via do IPTU 2023 em Rio Branco, no Acre

Acesse o Portal do Contribuinte da Prefeitura de Rio Branco Insira a Inscrição do Imóvel, disponível nas guias de IPTU e em documentos oficiais da propriedade Insira o CPF ou CNPJ do proprietário Clique em "Não sou um robô" e depois em "Confirmar" Escolha o parcelamento desejado e confirme

Como pagar o IPTU 2023 em Rio Branco, no Acre

O boleto gerado pode ser pago por internet banking, em agências bancárias ou em casas lotérias.

Quais os descontos do IPTU 2023 em Rio Branco, no Acre

Os contribuintes que não têm dívidas anteriores registradas no imóvel e pagarem o IPTU 2023 até o dia 31 de março receberão 20% de desconto, caso paguem em cota única; ou 10%, caso optem por parcelar o tributo.

Já aqueles que têm dívidas anteriores poderão receber 10% de desconto se pagarem os valores por cota única. Caso parcelem, não receberão desconto algum.