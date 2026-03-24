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Investigação aponta ajuda de Vorcaro a Verstappen, diz jornal

Mensagens apontam que Daniel Vorcaro intermediou casa para piloto da Fórmula 1 no Réveillon de 2026

Hannah Franco
fonte

Vorcaro teria articulado casa para Verstappen no Réveillon (Reprodução / F1 / X)

O empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, providenciou uma casa em Angra dos Reis (RJ) para o piloto Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1, e a influenciadora Kelly Piquet durante a virada para o ano de 2026. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

As tratativas constam em mensagens trocadas em julho de 2025 entre Vorcaro e sua ex-companheira, Martha Graeff. Na conversa, ela relata que Kelly estaria buscando ajuda para encontrar um imóvel na região. Em resposta, o empresário afirmou que já havia resolvido a demanda. “Já arrumei, só me fala as datas”, escreveu.

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Dias depois, em 11 de janeiro, Kelly publicou nas redes sociais uma imagem ao lado de Verstappen em Angra dos Reis. A viagem também contou com a presença de Nelsinho Piquet, irmão da influenciadora, além de familiares e amigos.

Outros trechos das conversas mostram a relação próxima entre Vorcaro, sua ex-companheira e pessoas ligadas ao piloto. Em diálogo de maio de 2024, Martha sugere um encontro entre as famílias e menciona o interesse de levar uma criança para conhecer Verstappen.

No dia seguinte, ela afirmou que iria “para a corrida com o Max e a Kelly”. Vorcaro respondeu que também estaria presente no evento. “Estarei no camarote paddock da Aston Martin”, disse.

As mensagens fazem parte da investigação conduzida pela Polícia Federal (PF) que embasou a terceira fase da Operação Compliance Zero. Na decisão que autorizou a prisão de Vorcaro, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), apontou indícios de um esquema criminoso que pode envolver integrantes da alta cúpula de órgãos governamentais.

Kelly Piquet nega intermediação do empresário

Após a repercussão, Kelly Piquet se manifestou nas redes sociais. A influenciadora afirmou que o imóvel em Angra foi alugado por meio de uma amiga.

“A casa alugada em Angra pertence a uma amiga minha, residente no Rio de Janeiro. O Max nunca teve contato com Daniel Vorcaro, e eu apenas estava procurando contato de corretora em Angra”, declarou.

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