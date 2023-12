Inusitado: Homem guarda resto de unha há 60 anos

Um caso inusitado ganhou as redes sociais neste sábado (9), um homem guarda as unhas há 60 anos. O filho do homem pega o pote onde as unhas estão e mostra para os amigos, que olham incrédulos. “Essa é a coisa mais aleatória que eu já vi na vida”, disse um das pessoas que viu o pote.



O homem dá uma explicação misteriosa. “O dia que eu morrer, dentro da unha tem uma mensagem. Aí vão saber porque eu guardo”, disse.

Os internautas acharam graça e ficaram intrigados. “Pronto. Agora preciso que volte daqui uns anos para dizer a mensagem”, disse uma. “Eu to chocada”, comentou outra. “Parei de roer as unhas depois de ver esse vídeo”, completou outro internauta.