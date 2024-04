Interessado em ser doador de órgãos poderá registrar o desejo eletronicamente; veja como fazer

A partir desta terça-feira (02), quem tem o desejo de ser um doador de órgãos vai poder registrar a intenção no site ou no aplicativo do CNJ(Conselho Nacional de Justiça). Isso vai garantir que os parentes e o sistema de saúde tenham conhecimento da decisão. A ferramenta é reflexo de campanha do CNJ em parceria com o Ministério da Saúde e cartórios de todo o país, com o objetivo de estimular a doação.

Atualmente quem pode autorizar a doação em caso de morte encefálica é a família do paciente. Isso não vai mudar, mas para fazer a fila andar mais rápido, a campanha quer tornar a intenção de doar mais transparente. A partir desta terça, quem quiser manifestar essa intenção vai poder registar a doação no aplicativo ou no site www.aedo.org.br.

O obejtivo da campanha entre o CNJ, o Ministério da Saúde e os cartórios é permitir que o Sistema Nacional de Transplantes acesse a autorização, que poderá ser apresentada à família, comprovando o desejo, a vontade do doador. É isso que pode ajudar na decisão dos familiares.

Lucas Quirino (estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)