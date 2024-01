Instagram anuncia novos recursos para 2024, incluindo função de aniversário

A Meta revelou, nesta terça-feira (30), os novos recursos que o Instagram lançará ao longo de 2024. Durante um evento em São Paulo, a empresa de tecnologia compartilhou quatro inovações planejadas para o Brasil no próximo ano, incluindo uma função dedicada a aniversários e a opção de indicar se uma mensagem direta foi visualizada.

Os recursos anunciados são os seguintes

1. Aniversário: Esse recurso permitirá aos usuários celebrar os aniversários de amigos, compartilhando com os seguidores as comemorações pessoais.

2. Recortes: Uma ferramenta que possibilita transformar qualquer foto ou vídeo em um adesivo personalizado.

3. Modelo "Sua Vez": Uma funcionalidade que permitirá aos usuários criar e personalizar modelos para que outras pessoas os compartilhem.

4. Controle de Confirmação de Leitura: Essa opção permitirá ativar ou desativar a confirmação de leitura nas mensagens diretas (DMs) dentro da plataforma.

Os recursos de aniversário e recortes ainda não têm uma data específica para estar disponíveis no Brasil. No entanto, o modelo "Sua Vez" e o controle de confirmação de leitura já podem ser utilizados pelos usuários do Instagram. As novidades foram apresentadas por Felipe Kozlowski, líder de parcerias com criadores da Meta no Brasil, em um evento que contou com a presença de influenciadores e membros da imprensa.