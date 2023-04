INSS: veja o calendário de pagamentos de benefícios em 2023

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou na última segunda-feira (24) o calendário de pagamento dos benefícios em abril. Mais de 37 milhões de pessoas são contempladas com aposentadorias, pensões e auxílios pagos pelo órgão.

O pagamento dos benefícios do INSS referente ao mês de abril começou na última segunda (24) para os beneficiários que recebem até um salário mínimo (R$ 1302). O calendário segue até o dia 8 de maio. As parcelas de janeiro, fevereiro e março já foram pagas.

Veja o calendário do INSS em 2023

Os dias de pagamento do INSS variam de acordo com o número final do cartão do benefício, sem contar com o dígito verificador, que aparece após o traço.

Datas de pagamento para quem recebe até um salário mínimo

Calendário de pagamentos do INSS em 2023 para quem recebe até um salário mínimo (Divulgação/INSS)

Datas de pagamento para quem recebe mais de um salário mínimo

Calendário de pagamentos do INSS em 2023 para quem recebe mais de um salário mínimo (Divulgação/INSS)

Como mudar o local de pagamento do benefício?

Segundo o INSS, não é possível fazer a escolha do banco no momento do requerimento do benefício. A primeira parcela é depositada de acordo com os contratos firmados entre o INSS e as instituições financeiras. Entretanto, após o recebimento do primeiro pagamento, o beneficiário tem a opção de mudar seu local de pagamento.

Para fazer a mudança, o segurado deve se dirigir à agência bancária de seu interesse e solicitar a troca de local. O INSS afirma que esse formato evita que o segurado seja obrigado a abrir uma conta apenas para receber o seu pagamento.

