Inscrições para processo seletivo do IBGE terminam nesta quarta-feira

O prazo para as inscrições do processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) termina às 23h do próximo dia 19, quarta- feira.

Com mais de 7,5 mil vagas temporárias em todo o país as oportunidades são para cargos de nível médio para duas funções diferentes: agente de pesquisas e mapeamento (6.742 vagas) com a remuneração de R$ 1.387,50 e supervisor de coleta e qualidade (806 vagas) - com a remuneração de R$ 3.100,00

Para o cargo de agente de pesquisas, é preciso ter ensino médio completo. Já para a função de supervisor de coleta também tem a exigência de ter carteira nacional de habilitação (CNH) no mínimo categoria B.



Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e para pessoas com deficiência. As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico https://www.ibfc.org.br/ O valor da taxa é de R$ 42,20.



Para os interessados em solicitar isenção do pagamento, o prazo também termina no dia 19 de julho. Os editais preveem gratuidade para pessoas que se enquadram nas seguintes condições:



Fazem parte de família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal; ou são doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Os candidatos terão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será realizada no dia 17 de setembro, com duração de 3h30. O resultado final dos processos seletivos está previsto para 23 de outubro.



Em maio, o governo federal autorizou o instituto a realizar concurso para contratar 8.141 funcionários temporários para a elaboração de pesquisas.



Ainda não foram divulgados os editais para as vagas de agente de pesquisa por telefone (276); agente censitário de mapeamento (148); codificador (120); e supervisor de pesquisa (49). As publicações podem ocorrer até novembro.



Agente de pesquisas e mapeamento



Os aprovados serão contratados pelo período de 1 ano, podendo ser prorrogado por até 3 anos. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Entre as atividades da função estão:

Organizar, planejar, e executar atividades estabelecidas no cronograma de trabalho; Gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo com o cronograma previsto para as pesquisas e levantamentos; Acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos, buscando a qualidade da informação; Controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e levantamentos, entre outras.





Supervisor de coleta e qualidade

Já o supervisor terá um contrato também de 1 ano, cabendo prorrogação de até 3 anos. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Entre as atividades da função estão:



Visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística, entre outras.