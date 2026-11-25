Influenciador que dá 'conselhos amorosos' é acusado de agressão pela ex

Giovanna Oliveira publicou fotos, vídeos e áudios para relatar episódios de violência durante o relacionamento com influenciador Rafael Aguiar, conhecido como “O Rafa te conta”

Influenciador que ensina mulheres a encontrar “homem de valor” é acusado de agressão ( Foto: Reprodução/Instagram )

O influenciador digital Rafael Aguiar, conhecido pelo perfil “O Rafa te conta”, foi acusado pela ex-namorada, Giovanna Oliveira, de agressões físicas e psicológicas durante o relacionamento. Com mais de 1,2 milhão de seguidores, o criador de conteúdo ficou conhecido por publicar conselhos amorosos e dicas para mulheres encontrarem um “homem de valor”.

Após o fim do namoro, Giovanna passou a compartilhar nas redes sociais fotos de hematomas, vídeos de discussões e áudios que, segundo ela, mostram episódios de violência vividos durante a relação. As denúncias ganharam repercussão nesta terça-feira (24).

Rafael nega ter praticado violência doméstica. O influenciador também procurou uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência e apresentar sua versão dos acontecimentos. Em manifestação pública, afirmou que está à disposição das autoridades e que pretende colaborar com as investigações.

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Entenda a sequência das acusações contra Rafael Aguiar

Giovanna relata agressões e publica registros nas redes sociais

Após o término do relacionamento, Giovanna Oliveira tornou públicas as acusações contra Rafael. A jovem afirmou que sofreu agressões físicas em diferentes ocasiões e divulgou imagens de marcas pelo corpo, além de vídeos em que o influenciador aparece alterado durante discussões.

A ex-namorada também contestou a postura pública do criador de conteúdo, conhecido por compartilhar orientações sobre relacionamentos e comportamento masculino.

Confira a pronunciamento:

Ex revela informações sobre o passado do influenciador

Em meio aos relatos, Giovanna afirmou que descobriu somente depois do início do namoro que Rafael havia sido casado por sete anos e tinha três filhos. Segundo ela, essas informações não eram de seu conhecimento quando os dois começaram a se relacionar.

A jovem também publicou o áudio de uma ligação com a mãe do influenciador. Na conversa, a mulher critica as atitudes do filho e afirma que criou um narcisista que não ama nem a própria mãe e acredita nas próprias mentiras.

Vídeos repercutem e influenciadores se manifestam

As publicações de Giovanna provocaram repercussão nas redes sociais. Criadores de conteúdo do mesmo segmento, inclusive pessoas que Rafael chamava de amigos, passaram a se posicionar publicamente sobre o caso.

O influenciador também desativou os comentários de suas últimas publicações no perfil “O Rafa te conta”.

Rafael nega as acusações e apresenta sua versão

Após as denúncias, Rafael publicou um vídeo para se manifestar. Ele negou ter praticado violência doméstica e afirmou que está à disposição da Justiça para esclarecer os acontecimentos.

Ao registrar um boletim de ocorrência, o influenciador reconheceu que houve empurrões e que segurou os braços de Giovanna, situações que, segundo ele, deixaram marcas. Rafael, no entanto, sustenta que as atitudes ocorreram em momentos de tensão e em contexto de legítima defesa.

A defesa do criador de conteúdo informou que acompanhará os desdobramentos do caso e destacou a importância de respeitar a presunção de inocência.

Caso será apurado pelas autoridades

As versões apresentadas por Giovanna e Rafael são divergentes, e as circunstâncias dos episódios relatados ainda precisam ser esclarecidas pelas autoridades. O caso segue sob apuração policial.