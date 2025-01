Influenciador do ramo automotivo morre após anestesia geral para fazer tatuagem

Ricardo Godoi, empresário e influenciador digital de 46 anos, com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, morreu na segunda-feira (20/01) enquanto realizava um procedimento em um hospital particular em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina. De acordo com informações de um amigo da família, ele havia recebido anestesia geral para realizar uma tatuagem. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Segundo as investigações, o procedimento foi realizado no Hospital Dia Revitalite.

Conforme o responsável pelo estúdio de tatuagem, que optou por não se identificar, Ricardo Godoi sofreu complicações durante a sedação e intubação, antes mesmo de o desenho ser iniciado. Ele informou que o procedimento contou com acompanhamento de um anestesista e que exames prévios haviam atestado que Godoi estava em boas condições de saúde.

VEJA MAIS



"O que ocorreu é que, no começo da sedação e da intubação, ele teve uma parada cardiorrespiratória, que ocorreu antes mesmo de começarem a tatuar ele, que foi verificado rapidamente e chamado um cardiologista para tentar reanimar ele, infelizmente sem sucesso”, detalhou o proprietário do estúdio de tatuagem em uma nota explicando o ocorrido.

Até o momento, nem o anestesista nem o hospital se manifestaram oficialmente sobre o caso. Nas redes sociais, o influenciador chegou a informar seus seguidores que realizaria um procedimento cirúrgico. Ricardo Godoi era conhecido por sua atuação no mercado de veículos de luxo no Litoral Norte catarinense. O velório e o enterro foram realizados nesta terça-feira, na Capela do Vaticano, em Itajaí.

Até a manhã desta terça, o caso não havia sido encaminhado ao Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina (CRM-SC). Quando questionado, o órgão explicou que há um parecer que orienta os profissionais sobre a realização de anestesia em procedimentos de tatuagem.

De acordo com o documento, datado de 6 de junho de 2024, não há impedimento para que profissionais especializados administrem anestesia antes de uma tatuagem. Contudo, é exigida a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo paciente ou responsável legal, detalhando os principais riscos da anestesia e identificando o médico responsável pelo procedimento.

“Como sugestão, um TCLE direcionado para o procedimento, informando que o paciente não será capaz de opinar/interagir com o profissional durante a sedação/anestesia”, diz o parecer do CRM.