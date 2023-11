Inep prorroga prazo para pedidos de reaplicação do Enem 2023 até segunda-feira (20); confira

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogou o prazo para pedidos de reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023. Os candidatos têm até às 23h59 de segunda-feira, 20 de novembro, para solicitar a reaplicação. A reaplicação será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro.

A medida vale para quem teve problemas logísticos ou de saúde, como doenças infectocontagiosas, nos dias em que as provas foram realizadas, 5 e 12 de novembro, e para quem mora a mais de 30 km do local de prova. As solicitações para a reaplicação do exame devem ser feitas no site do Inep, na Página do Participante.

Em mais detalhes sobre quem pode fazer o pedido, de acordo com o Inep:

“Pessoas que tenham sido afetadas por problemas logísticos, como comprometimento da infraestrutura, falta de energia elétrica no local de prova ou erro de aplicação, podem solicitar a reaplicação. Participantes alocados a mais de 30 quilômetros da residência indicada no ato da inscrição também podem solicitar o direito. Os casos serão analisados individualmente”, informou.

Infraestrutura e logística

Se o participante foi afetado por problemas logísticos, como comprometimento da infraestrutura, falta de energia elétrica no local de prova ou erro de aplicação, ele pode solicitar a reaplicação.

Lista de doenças infecciosas que dão direito à reaplicação

Covid-19;

Tuberculose;

Coqueluche;

Difteria;

Doença invasiva por Haemophilus influenzae;

Doença meningocócica e outras meningites;

Varíola;

Influenza humana A e B;

Poliomielite por poliovírus selvagem;

Sarampo;

Rubéola; e

Varicela;

Documentação

Nos casos de doenças infectocontagiosas, os pedidos de reaplicação devem ser acompanhados por documentos comprobatórios, que serão analisados pelo Inep individualmente. Já em relação aos problemas logísticos, o Instituto avaliará as solicitações, de acordo com as intercorrências registradas.