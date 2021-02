Importação de armas no governo Bolsonaro supera números de Temer, Lula e Dilma somados

Dados do Ministério da Economia mostra o avanço do armamento da população (mais rica) no governo Bolsonaro. Em dois anos e um mês, mais de 170 mil revólveres e pistolas entraram no Brasil.

O aumento vem de ano a ano. Mesmo durante o ápice da pandemia, em 2020, foram 105,9 mil armas do tipo, uma alta de 94% em relação ao ano anterior, quando 54,6 mil armas foram compradas de outros países. Nos primeiros dias de 2021, já foram contabilizadas mais 9,7 mil entradas.

Somadas, são mais do que as importadas durante os governos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB) juntos, que chegaram a 103,8 mil. O montante inclui tanto compras de pessoas físicas como jurídicas.

Promessa

A facilidade para a compra de armas foi uma promessa de campanha de Bolsonaro. A importação de revólveres e pistolas era restrita: só se não existissem produtos similares fabricados no Brasil. Em maio de 2019, Bolsonaro derrubou a restrição por meio de decrato.

Em dezembro de 2020, foi zerada a alíquota de 20% para a importação de revólveres e pistolas no país. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), no entanto, suspendeu a medida dias depois. Mas o governo federal não desistiu.

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu, no dia 28 de janeiro, revisão da decisão. A AGU argumenta firma que a questão da alíquota zero para importação de armas “se insere na esfera de competência do Poder Executivo, não sendo possível ao Poder Judiciário interferir no âmbito discricionário dos demais Poderes”. Esse processo pode ser avaliado ainda em fevereiro pelo tribunal.