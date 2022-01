Imagem de Nossa Senhora Aparecida fica intacta em meio a fogo

A imagem de um caminhão que pegou fogo na BR-158, próximo ao município de Laranjeiras do Sul (PR), viralizou nesta sexta-feira (7). O baú do veículo acidentado ficou completamente destruído pelo incêndio, exceto pelas portas traseiras onde está impressa uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Na filmagem, um morador da região narra a situação inusitada. As informações são do jornal Correio Brasiliense.

"A situação que ficou o caminhão na Ponte do (Rio) Xagu aqui. (...) Só um milagre mesmo que o motorista se salvou, mas vou mostrar outro detalhe importante, o que sobrou do caminhão aqui. Para quem não acredita em milagre, em Nossa Senhora, está aí, o resto do caminhão todo destruído. Depois de mais ou menos vinte horas, ainda está saindo fumaça ali embaixo", detalhou o homem não identificado.

O Correio confirmou a ocorrência com um bombeiro militar da unidade de Laranjeiras do Sul. De acordo com o cabo Carlos de Souza, o acidente foi atendido por uma equipe da corporação na terça-feira (4/1). Ele não estava entre a equipe que atendeu o chamado naquele dia, mas confirmou nos registros e explicou que fatos assim, aparentemente sem explicação, são comuns no dia a dia de um bombeiro.

"O baú do caminhão é todo do mesmo material da carroceria, chapas finas de alumínio, material que derrete facilmente só com a aproximação do fogo. Nós vemos muito esse tipo de coisa, mas não podemos comentar porque tem muita gente que não acredita. Mas aquilo queima muito rápido, a única explicação é sobrenatural mesmo", comentou o cabo. De acordo com Souza, o acidente começou após uma pane no painel do veículo. O caminhão pertence à empresa Transmarias e o motorista realmente não se feriu.